Saint-Saturnin-de-Lenne. Les "savoir-faire" le font savoir…

Les membres de l’association des "savoir-faire" ont exposé leurs travaux créatifs pour la 25e année. Une vingtaine d’exposants présentaient ainsi leurs réalisations au public venu nombreux.

On retrouvait paniers, paillassous, rempaillage et cannage de chaises, en paille et en tissu, dont certains sont présents depuis le tout début de l’association. D’autres les ont rejoints : fabricant de râteaux, travaux d’aiguilles, peintures sur toutes sortes de supports, bijoux et dentellières du "couvige chiracois" aux doigts de fée. La gastronomie était également présente avec le miel et le pain préparé artisanalement. Les retrouvailles des anciens et des nouveaux, dans ce type de rencontres, ont une nouvelle fois démontré le dynamisme de cette association. Les élèves qui ont participé tout l’hiver aux ateliers ont également présenté le résultat de leur savoir-faire.