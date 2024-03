METEO. Le calme avant les orages ce vendredi 29 mars, l'Aveyron en vigilance jaune pour des vents jusqu'à 100 km/h

Nuageux le matin, plus clair en journée, les pluies arriveront en soirée sur le département ce vendredi, avant une journée de samedi plus agitée.



Ce vendredi 29 mars, l'Aveyron se réveillera sous un ciel nuageux avec quelques gouttes sur l'Aubrac et le Carladez, mais des températures plutôt clémentes en matinée entre 5 et 12 degrés.

Le temps se dégagera par l'ouest dans l'après-midi et avec un ciel voilé et quelques éclaircies sur Villefranche-de-Rouergue jusqu'au Ruthénois. Les températures seront comprises entre 7 degr&és sur l'Aubrac et 16 degrés dans la vallée du Lot.

C'est en soirée que le ciel sera le plus dégagé, sauf sur le Lévezou et le Sud-Aveyron. mais cela ne durera guère : dans la nuit de vendredi à samedi, les pluies arriveront poussées par des vents de sud et seront présentes sur tout le département, avec des averses plus franches sur l'Aubrac, la vallée du Lot et le Sévéragais.

Ces averses seront annonciatrices d'orages attendus pour le week-end des samedi 30 mars et dimanche 31 mars, orages qui seront déjà présents ce vendredi sur une partie de l'Occitanie : Ariège, Haute-Garonne, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne

Ça va souffler

Et comme tous les départements d'Occitanie, l'Aveyron est placé en vigilance jaune pour le vent, qui soufflera toute la journée en se renforçant, de 40 km/h sur l'ouest à 65 km/h sur l'Aubrac en matinée, de 55 km/h à 80 km/h sur l'Aubrac et le Ruthénois en journée, et de 60 à 90 km/h sur l'ouest-aveyron, Rodez et l'Aubrac, voir plus de 100 km/h localement.