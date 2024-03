VIDEO. Colère des agriculteurs à Rodez : la préfecture condamne le feu qui a incommodé les riverains, les manifestants défendent un "feu de la contestation"

Un énorme feu sur le rond-point Saint-Félix a été allumé par les agriculteurs en colère, produisant un important panache de fumée.

Un important feu de palettes, de paille et de pneus a été allumé sur le rond-point Saint-Félix, à l'entrée de Rodez, par les agriculteurs en colère du Collectif paysans occitans 12 et la Coordination rurale du Lot, vendredi 29 mars 2024.

Un brasier dont les fumées ont incommodé les riverains en milieu d'après-midi, et qui a nécessité l'intervention de quatre véhicules incendie et un véhicule de commandement du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Par voie de communiqué, la préfecture de l'Aveyron a condamné cette action des agriculteurs. "Le préfet de l'Aveyron condamne avec la plus grande fermeté cette action, dont l'image est contraire à celle des manifestations antérieures du monde agricole, conduites avec force mais en responsabilité et dignité par les agriculteurs aveyronnais".

Si la circulation n'a pas été coupée à l'entrée de Rodez, elle a été fortement ralentie en pleine heure de pointe.

"Voilà le feu de la contestation"

Plus tôt dans la journée, les agriculteurs ont été reçus en préfecture après une action devant la DDT de Rodez. Ils se sont installés sur le rond-point Saint-Félix à la mi-journée.

"On est conscients que ce feu est dégeulasse, et qu'il pollue, mais là aujourd'hui, on en a marre", a défendu un agriculteur du Collectif paysans occitans 12 alors que les flammes étaient vives ce vendredi après-midi. "On voit des vaches arriver de tous les pays, notamment Nouvelle-Zélande... Est-ce que ces bateaux ne polluent pas plus que le feu d'aujourd'hui ? Bien sûr que si. Nous, on veut produire local, alors laissez-nous produire maintenant. Voilà le feu de la contestation".