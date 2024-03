CARTE. Météo : d’importantes quantités de précipitations prévues ce samedi, six départements placés en vigilance orange pour "crues"

Météo France a placé ce samedi 30 mars six départements en vigilance orange pour des risques de crues.

Météo France a placé ce samedi 30 mars six départements en vigilance orange pour des risques de crues.

Il s’agit de :

La Charente

La Dordogne

L’Indre-et-Loire

La Vienne

La Haute-Vienne

La Corrèze

Ce placement en vigilance est lié à des débordements importants sur la Vézère amont, l’Isle Amont, la Gartempe, la Vienne Limousine, la Vienne médiane et la Vienne tourangelle.

D’importantes quantités de précipitations

Ces cours d’eau ont déjà fortement réagi aux pluies des derniers jours et des dernières heures. Or, de nouvelles précipitations sont attendues ces samedi et dimanche dans la partie sud du pays.

"En conséquence, les hausses modérées à importante de niveaux sur plusieurs cours d’eau de l’ouest et du sud-ouest du pays vont se poursuivre, occasionnant plus particulièrement des débordements importants sur l’Isle amont, la Vézère amont, la Vienne Limousine et la Gartempe", précise Vigicrues, l’organisme chargé de surveiller les cours d’eau français.