Onet-le-Château. Inauguré ce vendredi, il est encore ouvert ce dimanche

Le salon Eco-énergie a été inauguré vendredi soir en présence du maire M. Keroslian, M. Albinal pour le conseil départemental, M. Mazet pour le conseil régional, un représentant de la chambre des métiers, des élus et du commissaire du salon Pierre Censi, qui ont tous salué la pertinence d’un tel salon pour informer et conseiller les particuliers, afin de réduire leur facture énergétique, tout en faisant respirer la planète. Le salon est ouvert aujourd’hui de 10 heures à 18 heures et vous pourrez aller à la rencontre des artisans aveyronnnais, qui trouveront votre solution adaptée et innovante, mais aussi participer à la conférence qu’animera l’Adil à 15 heures, pour tout savoir sur les aides financières 2024 à la rénovation ou encore participer aux diverses animations (diagnostic thermique avec drones, escape-game avec le bus vertigineux, essais de vélos électriques…).