Olemps. Le Amazir change de propriétaires

C’est en 2014 que Sarah et Bertrand Bos ont ouvert le Amazir (le Berbère), proposant une cuisine marocaine qui a rapidement séduit bien au-delà de la commune. Dix ans après, le restaurant change de propriétaires avec la reprise du fonds de commerce par Amélie Taillade et Lahoucine Lachguer qui ne sont pas des inconnus pour la clientèle puisqu’ils ont tous deux travaillé dans l’établissement. Mais c’est là leur première affaire et les deux associés œuvreront l’une en salle, l’autre en cuisine (ils sont en recherche d’apprentis pour les seconder et leur transmettre leur expérience). Même s’ils font déjà tourner le restaurant, son ouverture "officielle" a lieu aujourd’hui et ils auront à cœur de présenter leur nouvelle carte élargie car, si la base reste les spécialités orientales elle proposera désormais des grillades (magrets, entrecôte), un menu ouvrier le midi et la poursuite de la vente à emporter. Avec, en plus, la promesse de prix en baisse, ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas rien ! Et, avec, en prime, un accueil chaleureux.

Le restaurant est ouvert le lundi midi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 14 h et de 19 h à 23 h, le dimanche de 11 h à 15 h.

Réservation au 0 565 683 717. Page Facebook : AH Amazir