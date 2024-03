Decazeville. Le restaurant la Bassine fête son premier anniversaire

Charlotte et Agnès ont ouvert le restaurant la Bassine, au 21 rue Clemenceau, il y a un an. Pour marquer ce premier anniversaire, elles proposent un programme varié du 1er au 5 avril, alliant tout à la fois gastronomie et culture.

Lundi 1er avril : brunch de Pâques, de 11 h à 14 h. Mardi 2 avril : Freddy Blondeau improvisera au piano pour un déjeuner en musique. Mercredi 3 avril : contes tirés du sac de Piwi puis goûter à 15 h 30 (formule à 6 €). Jeudi 4 avril : dégustation de vins avec Olivier et Philippe (Mine de vin et le Verdus), avec planches de charcuterie et fromage, fondant au chocolat, à partir de 18 h. Vendredi 5 avril : concert avec White Chouquettes et apéro concert à partir de 18 h.

"De plus, une exposition photos se tiendra dès le 1er avril. Ces animations sont une manière de souffler notre première bougie et de remercier nos clients, les fidèles tout comme ceux qui viennent ponctuellement, sachant que notre clientèle se renouvelle, notamment par le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. Les repas sont maintenus le midi", soulignent Agnès et Charlotte.

Informations et inscriptions au 06 49 60 07 13.