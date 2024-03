Onet-le-Château. Hugo Bobek, nouveau directeur de la MJC : "L’équipe en place est très professionnelle"

Hugo Bobek est le nouveau directeur de la MJC d’Onet-le-Château, en tuilage avec Marie-Christine Cayla jusqu’à ce vendredi "Une expérience indispensable et très enrichissante : j’ai été en observateur sur la première quinzaine, puis j’ai pris les rennes avec Marie-Christine comme support sur certains sujets et j’avoue que pour moi, son approche et sa bienveillance ont été une chance appréciable", analyse ce jeune papa d’un petit garçon de 2 ans et demi (et bientôt d’un second), qui après une scolarité ruthénoise (bac S, Staps, BPJEPS et direction d’accueil de loisirs pour mineurs…) et un parcours sportif marqué par une dizaine d’années au Raf et depuis 5 ans à Onet-le-Château football, a déjà à 33 ans, une solide expérience dans l’accompagnement des jeunes et au service sports de la ville de Rodez : "Une expérience et un réseau qui me sont facilitateurs dans mes nouvelles fonctions à la MJC d’Onet. Je souhaite continuer dans la voie tracée et pérenniser tout ce qui a pu être mis en place durant les 8 ans assurés par Marie-Christine. Continuer mais aussi insuffler de nouveaux projets, en confortant des partenariats forts, comme celui avec la mairie". Travailler ensemble et dans le même sens au bénéfice des jeunes et de tous les Castonétois est un des arguments du jeune directeur, pour pouvoir prendre la pleine mesure du poste.

"L’équipe en place est très professionnelle et très pertinente dans tous les domaines. Je sais que je pourrai m’appuyer sur leurs compétences et leurs connaissances et dans l’équipe, j’inclus bien évidemment les administrateurs. Tous sont dans une belle dynamique ; il règne une très bonne ambiance, une association où la convivialité et l’harmonie ne sont pas de vains mots…".

Certes, Hugo Bobek apportera aussi sa touche personnelle, mais on l’aura compris avec cette même ligne de conduite, en confortant les partenariats tant avec la mairie et les autres structures, qu’avec un réseau associatif très dense sur la commune…