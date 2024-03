Decazeville. L’Outil en main ouvre bientôt ses portes

Cela fait un peu plus d’un an que l’Outil en main propose des formations aux jeunes de 9 à 14 ans, au collège Paul-Ramadier de Decazeville, le mercredi après-midi. Ils sont près de 20 artisans et commerçants bénévoles à la retraite à diffuser aux jeunes apprentis leur expérience afin de leur faire découvrir les métiers manuels qui embauchent régulièrement, et pourquoi pas, éveiller pour certains une vocation.

Afin d’attirer encore plus de jeunes, ils ouvriront les portes de leur local, ce mercredi 3 avril, de 10 heures à 18 heures, au collège

situé au 1’avenue Prosper-Alfaric. Les enfants et les parents intéressés pourront voir ainsi le lieu et le contenu de ces initiations qui portent sur divers métiers.

"Cette journée s’inscrit en outre dans le cadre des journées européennes des métiers d’art et pour fêter les 30 ans de l’association nationale de l’Outil en main. Les métiers manuels et artisanaux ont encore de beaux jours devant eux, nous en aurons toujours besoin. N’hésitez pas à venir nous rencontrer", complètent les deux responsables locaux Bernard Moméjac Didier Puéchoultres.