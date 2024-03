Rignac. Succès pour le quine du foyer

"Nous venons de réaliser notre quine à la salle des fêtes de l’espace André-Jarlan… Ce fut une réelle réussite, nous étions en effet soucieux d’attirer le plus grand nombre de joueurs. Nous avons compté 267 personnes qui ont participé en jouant pour notre association". Au nom de l’association Bruno Di Palma, Stéphane Casagranda remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès en particulier à tous ceux qui ont offert des lots de valeur tel le gros lot, un aspirateur et laveur sec et humide sans fil d’une valeur de 500 € ou des bons d’achat de 100 à 400 € : "Le quine est la principale ressource annuelle de l’association", précise l’intéressé. L’association des résidents Bruno Di Palma a pour but d’améliorer le quotidien des résidents au sein de la résidence.

Elle concourt pleinement à leur bien-être et les soutient dans tous les projets qui leur tiennent à cœur. Elle permet à certains de demander des prêts, car cela reste impossible dans une banque classique. Elle participe au développement d’activités au sein de la structure (ateliers, musique, théâtre, expression sous toutes ses formes…) en partenariat avec le service de la vie sociale de la résidence.

Elle participe également aux différents projets d’aménagement de la structure.