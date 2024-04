Luc-la-Primaube. Avec la MJC, des stages de médiété et de claquettes

Que vous ayez envie de détente ou de rythme, la MJC de Luc-la-Primaube pense à vous. Samedi 13 avril, à l’espace Saint-Exupéry, la Maison des jeunes et de la culture invite non pas à un, mais à deux stages ! Le premier, un stage de médiété, de 10 heures à 12 heures avec Raphaël Franco qui vous apprendra l’art de penser et renforcer le corps dans tous les domaines où il joue un rôle. Un stage important pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps tout en délicatesse.

Le second stage proposé ce même jour est un peu moins délicat puisqu’il s’agit de tap dance ou autrement dit de claquettes. Soraya Benac, danseuse, claquettiste et chorégraphe, apportera son expérience, son savoir-faire et son professionnalisme dans cette discipline afin d’explorer d’autres formes et univers artistiques ! De 13 heures à 18 heures, des sessions d’1h30 sont proposées en fonction de votre niveau et cela dès 8 ans !

Plus d’infos et réservation obligatoire avant le 5 avril, auprès de la MJC au 05 65 42 30 33 ou à

accueil@mjcllp.fr.