Decazeville. Des lycéens ont découvert Auschwitz-Birkenau

Dans le cadre du parcours "mémoire et citoyenneté […] en cohérence avec le plan régional de lutte contre le racisme et l’antisémitisme", le conseiller régional decazevillois Pascal Mazet a accompagné – avec ses homologues Guillaume de Almeida Chaves, Philippe Andrieu, Nadia Bakiri et Monique Novaretti – 150 lycéens de la région Occitanie aux camps de la mort des nazis Auschwitz-Birkenau en Pologne.

L’occasion pour ces derniers de travailler sur l’histoire de la Shoah et le devoir de mémoire. "Nos jeunes sont des passeurs de mémoire. C’est le message que nous souhaitons porter à travers la participation de la Région à ce voyage pédagogique. Lors de ce dernier, j’ai pu mesurer à quel point touts sont revenus marqués, sensibilisés, parce que désormais porteurs d’une immense responsabilité, celle de dire, d’expliquer, de rapporter à leurs camarades l’horreur de la Shoah", a expliqué l’élu decazevillois dans un communiqué. "Pour la première fois, les élèves proposeront une restitution commune de leurs travaux, mercredi 22 mai, au mémorial de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales où je serai d’ailleurs présent."