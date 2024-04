Marcillac-Vallon. Immersion en Espagne réussie pour les collégiens de Pierre-Soulages

Les élèves de 3eᵉ du collège Pierre-Soulages ont vécu à l’heure espagnole ces derniers jours. Encadrés par cinq enseignants, ils ont découvert les charmes du Pays basque et de la Cantabrie à travers trois villes emblématiques : San Sebastián, Santander et Bilbao. Le trajet aller jusqu’à Santander a été entrecoupé par la visite du musée Chillida et ses œuvres monumentales, puis par la découverte à pied de San Sebastián et de sa célèbre baie.

Le lendemain, c’est Santander qui s’offrait aux 64 élèves avec une visite panoramique menant tout droit jusqu’à la péninsule de la Magdalena où les attendaient autant de collégiens espagnols. Répartis en petits groupes mêlant les deux nationalités, ils ont pu lier connaissance lors d’un jeu de piste. La rencontre a été très appréciée et les adieux difficiles. Il n’aura fallu pas moins d’un rallye dans le centre-ville et la dégustation d’un copieux "chocolaté con churros" pour leur changer les idées !

Mercredi, direction le village de Comillas connu pour le "Capricho", le magnifique pavillon réalisé par Gaudi. On enchaîne avec une déambulation dans le très beau village de Santillana del Mar avant de partir pour la grotte d’Altamira, fidèlement reconstruite et agrémentée d’un musée très riche. En fin de journée, c’est sur la plage de Suances que les collégiens ont pu se défouler et faire admirer toutes leurs compétences sportives.

Dernier jour en Espagne passé à Bilbao, déjà sur le chemin du retour. La vieille ville n’a désormais plus de secret pour le groupe qui l’a arpentée en long et en large lors d’un jeu de piste passant par le marché de la Ribeira, lieu propice pour une dégustation de produits typiques. Après une ultime étape au musée Guggenheim et une dernière nuit dans le bus faisant partie de l’expérience, les élèves ont rejoint le Vallon, des souvenirs plein la tête pour appréhender leur fin de scolarité au collège.