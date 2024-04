Espalion. Le château de Calmont ouvre ses portes avec une chasse aux œufs et des animations ce lundi de Pâques

Le château de Calmont-d’Olt a rouvert ses portes pour une nouvelle saison pleine de surprises !

L’équipe d’animateurs vous invite à participer à une chasse aux œufs haute en couleurs et à profiter des visites et animations proposées par des guides costumés, découvrir le château et son histoire. Ils ont pensé à tout : des jeux en bois en accès libre, un tout nouveau parcours du chevalier et des costumes en prêt !

Programme de ce lundi

De 14 h-15 h 30 : chasse aux œufs ; à 15 h 30 : démonstration d’archerie ; à 16 heures : visite guidée ; à 17 heures : tir de la pierrière et du trébuchet. Jeux de société médiévaux et stand de tir à l’arbalète (enfants) en libre-service

Tarif unique, à partir de 5 ans : 8 €; sans réservation.