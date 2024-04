Onet-le-Château. Après les cérémonies officielles, place aux retrouvailles festives

Soixante-dix adhérents du comité local de la Fnaca se sont retrouvés ce vendredi à la Penchoterie, pour un moment alliant gastronomie et convivialité. Après les avoir remerciés pour leur participation du matin, le président a rappelé le souvenir de celles et ceux qui les ont quittés récemment et ceux qui les ont précédés. Puis il a détaillé le programme de leur sortie de printemps prévue fin mai, à Albi et à Gaillac.

L’heure de l’apéro fut le moment choisi pour une remise de médaille et de diplôme d’honneur à deux adhérentes et membre du bureau, pour leur investissement et leur dévouement : Ginette Albinet et Éliane Fraisse, avec des applaudissements mérités.

Après le repas exceptionnel, quelques "bulles" ont incité les choristes à étaler leur répertoire, dans une ambiance "bon enfant" et quelques pas de danse des amateurs.

C’est sur ces bonnes notes que cette journée du souvenir s’est terminée tardivement, mais à la satisfaction générale.