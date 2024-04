Sénergues. Avant le championnat, une belle participation au challenge interne des quilles de huit

Programmé le dimanche pascal, le traditionnel challenge interne du club a réuni la quasi-totalité des licenciés du club. Et comme le veut la tradition, la météo a encore donné quelques maux de tête aux organisateurs. C’est juste avant la pluie que les 28 compétiteurs de la journée ont accompli leurs deux parties comptant pour l’attribution du trophée du challenge interne.

Après la prise en compte des handicaps, liés aux moyennes 2023, ce sont Didier Costes (100), Francis Marragou (106) et Ronan Carles (107) qui ont composé l’officieux podium de la journée. Le trophée a donc été attribué à Ronan tandis que Jean-Noël Vigouroux recevait une nouvelle fois le trophée récompensant la meilleure moyenne de la saison précédente.

La pluie pouvait ensuite s’abattre puisque les organisateurs avaient prudemment mis une option de réservation de la salle des fêtes. C’est dans celle-ci que s’est déroulée la troisième mi-temps qui a permis à tous d’évoquer le futur championnat qui débutera le 21 avril avec la 1re manche de ligue qui se déroulera sur le terrain Sénerguois. La quadrette Costes aura donc le privilège de démarrer à domicile.

On notera la présence des 6 nouveaux licenciés, 4 néophytes et 2 retours d’anciens licenciés, qui n’ont eu aucun mal à se remettre dans l’ambiance du club. Mention spéciale aux licenciés qui ont pris en charge l’organisation de cette journée avec notamment les matinaux "culinaires" qui ont régalé l’ensemble des convives… Comme l’ensemble des licenciés, ils comptent bien prouver dès le 21 avril qu’ils sont encore plus doués quillous et boules en main… Le coach, comme chaque année, y croit même si cet article a été rédigé le 1er avril…