Estaing. Belle participation au quine de la médiathèque

Dimanche, le public était reçu dans une salle que les tables remplissaient harmonieusement, disposées qu’elles avaient été par une équipe de jeunes dynamiques qui ont aussi prêté main-forte aux bénévoles quand il a fallu ranger. L’estrade était joliment garnie des nombreux et beaux lots gagnés par la salle ou l’ordinateur.

Deux parties ne se sont jouées qu’en salle : la quatorzième et dernière réservée au public qui s’est déplacé, et celle qu’on appelle le "quine debout" dont l’objectif est de n’avoir aucun numéro, un "qui perd gagne" en quelque sorte. Tout le monde est debout et s’assoit dès qu’il ne reste plus un carton vide devant soi. La dernière personne qui reste debout est déclarée gagnante du jambon, traditionnel lot de cette partie.

Plus d’une personne, récemment installée à Estaing, enfant compris, a découvert, à l’occasion de cette journée festive et conviviale, les règles du jeu de quine.

Les gâteaux, offerts par les bénévoles, étaient généreusement distribués sur les tables et le bar a fonctionné tout l’après-midi.

Les bénéfices du quine serviront à l’achat de nouveaux livres et à l’organisation de nouvelles manifestations telles que le film en plein air de l’été, le prochain quine et autre concert. La médiathèque remercie toutes les personnes, particulières ou commerçantes, qui ont offert des lots de même que toutes celles qui ont tenté leur chance.