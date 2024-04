Entraygues-sur-Truyère. L’école Saint-Georges à l’heure olympique

Jusqu’à la fin du mois de mars, toutes les associations de parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) de la métropole et des Outre-mer se sont mobilisées sur le thème "bien dans son corps, bien dans sa tête", une priorité des communautés éducatives.

Les élèves de l’école Saint-Georges ont découvert chaque jour deux sports populaires de chacun des cinq continents et les couleurs olympiques grâce à des parents d’élèves et d’autres intervenants bénévoles : le vert pour l’Océanie avec le criquet et la thèque rugby ; le rouge pour l’Amérique avec le tir à l’arc et le baseball ; l’Asie avec le judo et le yoga (initiation avec Léni et Dounia) et l’Europe et la culture locale avec danse folklorique de Lous Castelous pour apprendre le brise-pied, la polka piquée et le petit pont. Quant à l’Afrique, il a été mis en place une randonnée entrecoupée de défis sportifs d’athlétisme et de football. Puis le Sport quilles d’Entraygues a montré les règles et la pratique des quilles de huit.

Lors des portes ouvertes de l’école, vendredi 5 avril, de 17 heures à 19 heures, un diaporama permettra de visionner les photos de tous ces moments forts vécus ensemble. L’Apel remercie tous les intervenants, l’équipe enseignante, les enfants et leurs parents, ainsi que les communes alentour et le département pour leur participation au financement du prochain voyage scolaire dans le Cantal.