Villefranche-de-Rouergue. Une équipe de cadets performante

Judo Villefranche compte une belle équipe de cadets. Confirmation a été donnée ce dernier week-end au tournoi régional de Réalmont. Malgré les hauts et les bas de la compétition, les sept cadets engagés ont montré une détermination admirable.

La journée a été marquée par la performance de Firmin Allemand et de Jules Alibert dans la catégorie des – 81 kg. Firmin a brillé en remportant une médaille d’or bien méritée. Sa performance sans faute est un témoignage de son talent et de son dévouement. Félicitations à Firmin pour cette réalisation exceptionnelle. Jules, lui, a décroché 7e place et perdu contre son partenaire d’entraînement.

Dans la catégorie des – 60 kg, Gaspard Pouzoulet et Giani Allard ont atteint les quarts de finale, la victoire leur échappant sans possibilité de repêchage. Néanmoins, leur parcours témoigne de leur engagement et de leur niveau de compétence. Jérémie Berton, Milan Thomas Milan et Eliott Whitfield ont également combattu, sans parvenir à se classer." Malgré les défis rencontrés, tous les membres du groupe ont contribué à faire de cette compétition une expérience enrichissante. Leur détermination et leur esprit sportif sont dignes de reconnaissance" les félicite Vincent Latière, leur professeur et coach.