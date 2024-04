Course à pied : treize Aveyronnais en lice dimanche lors du championnat de France de trail

Après l’édition 2023 disputée dans le cadre de la Cité des Pierres, à La Roque-Sainte-Marguerite en Aveyron, les traileurs vont cette fois rejoindre un autre site, haut lieu de la pratique du trail, dans la Drome, à Buis-Les-Baronnies plus précisément, pour y disputer le championnat de France, drainant la grande foule des amateurs de la spécialité. Et parmi eux, il y aura une belle délégation aveyronnaise composée de treize athlètes ayant confirmé leur engagement sur un des deux formats de ce dimanche.

Ils vont trouver au menu, suivant leurs qualifications, soit un parcours de 57 kilomètres dit "Sur les Traces des Barons", format long, avec un dénivelé positif de plus de 2 900 mètres, pour un départ programmé à 7 heures et 444 engagés ; ou un parcours dit court, long de 20 bornes, "Le Tour du Linceuil" avec un dénivelé positif de 930 mètres et un départ à 10 heures pour les 773 partants.

C’est l’AC Saint-Affrique qui comptera la plus forte délégation aveyronnaise avec sept athlètes, puis le Stade Rodez athlétisme, quatre traileurs et l’AC Villefranche-de-Rouergue et le SO Millau, chacun un partant. Parmi ces athlètes, on attendra avec attention les sorties du Saint-Affricain Maël Alric, sur la courte distance, qui est toujours très à l’aise sur les parcours variés et du Ruthénois Fabien Vidal, très impliqué dans l’édition du trail des Ruthènes, 56e l’an passé et 7e master 1, lui aussi dans le format court. Il sera accompagné sur cette course par sa coéquipière Julie Coulange, en catégorie espoir, qui après une très belle saison hivernale en cross-country pourrait surfer sur son élan.

Quatre autres spécialistes ayant pris part à l’édition 2023 seront au départ avec le Millavois Lucien Brouillet, qui glisse de l’épreuve populaire au championnat, les Saint-Affricains Ingrid Bouvet, de l’open au championnat, et Robert Cluzel, 433e et 8e master 6 l’an dernier sur le long, ainsi que le sang et or Lionel Maubert, 119e et 6e master 2 en 2023.

Tous les qualifiés aveyronnais

- Saint-Affrique : Claire Delmas (TC), Asmaa Roques (TC), Ingrid Bouvet (TL), Maël Alric (TC), Francis Bousquet (TC), Robert Cluzel (TL), Marc-Olivier Peltier (TL).

- Rodez : Julie Coulange (TC), Annie Douziech (TC), Fabien Vidal (TC), Lionel Maubert (TL).

- Villefranche-de-Rouergue : Corinne Fouché (TL).

- Millau : Lucien Brouillet (TC).