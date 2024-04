Entraygues-sur-Truyère. Activités ludiques à la crèche, pour les tout-petits

La semaine dernière avait lieu la "Semaine nationale de la petite enfance". La micro-crèche de la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère à Entraygues y a participé, sur le thème "Emmenez moi…". Chaque jour de la semaine, des activités ont été présentées aux enfants de la crèche et à leurs parents. Au programme : le lundi, un petit-déjeuner café, thé et fouace maison, avec l’activité "Viens, je t’emmène dans mon monde du dou-doux" ont été proposés. Mardi matin, une représentation d’ombres chinoises, et l’après-midi un atelier Kamishibai ont eu lieu. Mercredi, parents et enfants ont participé au thème "Viens je t’emmène dans ma chambre des curiosités". Jeudi, l’activité "Je t’emmène sur mon chemin sensoriel" a pu faire des découvrir aux enfants différentes textures sous les pieds.

Le vendredi a clôturé cette semaine familiale et conviviale en musique avec l’intervenant Antoine Charpentier et un jeu photos avec les portraits des parents petits.