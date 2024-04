Espalion. Beau succès au rendez-vous

Cette semaine, le centre Francis-Poulenc a accueilli le premier vide-greniers organisé par l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques d’Espalion. Dès les premières heures, les chineurs étaient au rendez-vous. Ils ont pu déambuler entre les 62 exposants présents, regroupant pas moins de 92 tables d’objets d’occasion en tous genres. Les visiteurs ont ainsi pu trouver leur bonheur parmi les vêtements, les livres, les jouets et les bibelots proposés à la vente.

Pour le coprésident, Anthony Coursières, cette première édition du vide-greniers est une réussite. Il a d’ores et déjà annoncé que le vide-greniers serait renouvelé, toujours dans le but de récolter des fonds pour financer les projets des écoles publiques d’Espalion comme dernièrement pour l’achat de matériels pédagogiques pour l’école maternelle Anne-Franck ou la participation financière pour le futur voyage scolaire des CM1 et CM2 de l’école Jean-Monnet à Meschers-sur-Gironde. En attendant le prochain vide-greniers, l’APE donne rendez-vous pour la fête des écoles, le samedi 22 juin prochain. La participation à l’organisation des animations des parents est la seule "cotisation "demandée par l’APE dont le bureau composé de Guilaine Déléris et Anthony Coursières, coprésidents, de Marilyne Fric, secrétaire et de Vesela Danona, trésorière coordonne les activités proposées par l’association. Une belle occasion de soutenir les projets des écoles tout en passant un moment convivial en famille ou entre amis.