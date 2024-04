Luc-la-Primaube. Christine Martiol, nouvelle directrice de la MJC

La nouvelle directrice prend ses marques au sein de la structure luco-primauboise.

Christine Martiol est la nouvelle directrice de la MJC de Luc-la-Primaube. Elle succède à Nicolas Nadé qui a souhaité prendre du recul fin 2023. C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que le président Alain Baudin l’a accueilli en présence du maire Jean-Philippe Sadoul, de Dominique Gombert, première adjointe, de nombreux élus, des membres du conseil d’administration, du personnel de la MJC, des animateurs de clubs, des bénévoles et des adhérents : "Christine vous avez quitté le département de l’Hérault où vous occupiez depuis six années le poste de directrice de la MJC de Marseillan pour rejoindre les terres rouergates. Avec les beaux jours qui se profilent vous aurez tout loisir de découvrir ce département, riche de par ses paysages variés, riche de par son habitat, riche de par sa gastronomie. Un département où il fait bon vivre et où on s’y attache. Bienvenue dans notre MJC dans cet espace où l’esprit d’Antoine de Saint-Exupéry plane comme une inspiration constante. Espace que vous serez amenée à faire vivre, à insuffler votre énergie et votre passion dans nos activités quotidiennes. En quelque jours j’ai pu apprécier votre sens de l’écoute, votre organisation et votre diplomatie notamment avec le personnel. Comme Antoine de Saint-Exupéry, dont nous célébrerons certainement dans cet espace au cours de cette année le 80e anniversaire de sa disparition, nous aspirons à atteindre de nouveaux sommets, à explorer de nouveaux horizons et à créer des liens durables avec notre communauté". Après l’intervention de Christine Martiol et du maire Jean-Philippe Sadoul, les participants ont été invités à partager le pot de l’amitié.