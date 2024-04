Onet-le-Château. Inscriptions sur les listes électorales en mairie

Dimanche 9 juin, les électeurs seront appelés aux urnes pour les élections européennes.

Pour les personnes qui n’ont pas encore procédé à leur inscription sur les listes électorales, voici le mode d’emploi !

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans recensés sur la commune.

Pour ceux qui se trouvent dans une autre situation (déménagement, première inscription…), ils sont invités à en faire la demande. Ils peuvent aussi vérifier qu’ils sont bien inscrits dans leur commune ou consulat sur : service-public.fr

- Si vous n’êtes pas encore inscrit, que vous avez au moins 18 ans la veille de la date du scrutin, que vous êtes français ou citoyen de l’Union Européenne vivant en France et domicilié ou résider sur la commune, vous pouvez déposer votre demande d’inscription en ligne, via le site service-public.fr, jusqu’au 1er mai ou directement à l’accueil de l’hôtel de ville, jusqu’au 3 mai. Vous seront alors demandés un titre d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

- Si vous absent le jour du vote, vous pouvez charger un électeur de voter à votre place, dans votre bureau de vote. Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr. Cette démarche est facilitée pour ce scrutin. En effet, le Décret 2023-1389 du 29 décembre 2023 prévoit que l’électeur qui effectue sa procuration en ligne, n’aura plus besoin de se rendre physiquement au commissariat ou à la gendarmerie pour la faire valider. Il lui faudra attester de son identité "à l’aide d’un moyen d’identification électronique présumé fiable et certifié."

- Enfin, afin de vous permettre de voter dans les meilleures conditions et diminuer le temps d’attente, la commune a procédé à un redécoupage des bureaux de vote pour répartir plus équitablement le nombre d’électeurs sur les 10 bureaux de vote. Les électeurs concernés par une modification suite à ce rééquilibrage, par un changement d’adresse et/ou d’état civil et les nouveaux inscrits recevront une nouvelle carte électorale, quelques semaines avant le vote.