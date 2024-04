Luc-la-Primaube. L’école de football se distingue et obtient une nouvelle fois le label FFF

Le Luc Primaube Football Club a été mis à l’honneur samedi dernier au stade François-Niarfeix à Luc par la Fédération française de football par l’intermédiaire du District Aveyron Football et validé par la Ligue de Football d’Occitanie avec la remise du Label FFF.

Les coprésidents Thierry Olier et Myriam Alauzet ont reçu des mains de Jean-Marc Anselmi, secrétaire général du District de Football de l’Aveyron et de Gilles Boscus, conseiller technique départemental, le label "Fédération française de football école de foot" en présence de Dominique Barbier de Reulle représentant la municipalité, de nombreux joueurs de l’école de foot et de leurs éducateurs. Ce label est le signe du suivi et de l’investissement durable des éducateurs.

Les critères pour être reconnu sont, la qualité de l’encadrement (formation des éducateurs), les infrastructures, l’accueil des parents et le plus important la sécurité des enfants. Les représentants du District ont insisté sur la qualité du club, sur sa vitalité et sur la présence des éducateurs en semaine et le week-end. Les coprésidents ont ensuite rappelé l’historique du club qui est né de la fusion des deux clubs l’Union sportive primauboise et l’Association Sportive de Luc qui ont vu le jour en 1959. En 1989, c’est la création d’une entente de Jeunes (des débutants aux cadets) qui a été déterminante pour l’avenir des 2 clubs puisque 6 ans plus tard, l’USP et l’AS Luc fusionnaient pour donner naissance à LPFC. La force du club est bien présente aujourd’hui avec 350 licenciés dont 220 jeunes, 3 équipes seniors et 4 arbitres.

Une large mobilisation de l’ensemble des bénévoles permet au LPFC d’organiser diverses manifestations dont le traditionnel tournoi du 1er mai avec plus de 1 000 joueurs présents sur le site de Luc. Le Label FFF c’est la reconnaissance de tout le travail de l’ensemble des bénévoles du club. Et de rappeler que la construction de vestiaires et d’un club house à Luc serait bienvenue avant d’inviter tous les participants à partager le pot de l’amitié.