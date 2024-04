Luc-la-Primaube. Très gros succès pour la soirée festive du LSA XV

Dimanche dernier, Lévézou Ségala Aveyron XV recevait Salanque Côte Radieuse XV sur le stade municipal de La Primaube. Alors que LSA XV menait 21 à 8 à quinze minutes de la fin, les visiteurs, avec la complicité de l’arbitre, ont refait leur retard et l’ont emporté sur le fil 25 à 24, marquant un essai à la 80e+5. La grande famille de LSA XV, joueurs, dirigeants, supporters, partenaires et amis, s’est ensuite retrouvée à l’espace animation de Luc pour une grosse soirée festive. L’ambiance musicale était assurée par le groupe La Déryves, la restauration et la buvette par de jeunes bénévoles. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette soirée a rencontré un très gros succès !

A noter le dernier déjeuner de cette saison à la maison du rugby à La Primaube, ce dimanche 7 avril avec au menu de la tête de veau.