Automobile : sur le rallye Terre des causses, Florent Todeschini en favori

Vice-champion de France des rallyes terre en 2022 et 2023, le Marseillais de 27 ans abordera la première manche du championnat, samedi 6 avril à Villeneuve-d’Aveyron, avec de grosses ambitions, malgré un changement de voiture et d’équipe.

Lancé sur les pistes des rallyes une fois le permis en poche, Florent Todeschini s’est forgé un solide palmarès en quelques années. Pilote suppléant rallye jeune en 2017, il remporte la coupe de France des rallyes en catégorie N2 et devient le lauréat rallye jeune l’année suivante. En 2019, il reste longtemps le meilleur performer avant de décrocher le titre de champion de France junior en 2021, après avoir été vice-champion en 2020. Et c’est en 2022, avec son copilote Florian Barral, qu’il accède au championnat Terre et le termine sur la deuxième marche du podium. Une deuxième place qu’il réitère en 2023 après une lutte acharnée avec Jean-Baptiste Franceschi, qui n’est pas au départ cette année car parti sur l’asphalte. Le revoilà donc pour une troisième saison sur le CFRT avec en ligne de mire, même si pour le moment il ne l’avoue pas vraiment, le titre suprême de champion de France.

Nouvelle équipe et nouvelle voiture

C’est au volant d’une Citroën C3 R5/Rallye du team 2C Compétition qu’il s’élancera ce samedi matin pour la 27e édition du Terre des causses, sur lequel il avait terminé deuxième l’an passé derrière le champion sortant. "Cette année, je change de voiture et d’équipe. Et il va falloir appréhender tout ça, mais bon, quand on vient sur une course c’est toujours pour jouer la gagne. On ne vient pas que pour le plaisir. On part tous pour la même chose : la victoire", assure Todeschini. Mais si le Marseillais de 27 ans fait partie des favoris de l’épreuve, il va retrouver un parterre d’opposants de qualité. "Depuis deux ans, le championnat terre est en essor et il attire de plus en plus de pilotes qui ont changé de surface, ainsi que certains qui viennent d’autres horizons, remarque-t-il. L’an passé nous avons eu deux pilotes du championnat du monde qui sont venus sur quelques épreuves. Ici, cette année, il y a le champion de Belgique (Maxime Potty Citroën C3 R5/Rally2). C’est super pour le championnat et les concurrents, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors que là, ça crée l’émulation et ça amène de la bagarre."

"Le Rouergue m’attire bien"

Soutenu par la Fédération depuis ses débuts, dans l’objectif de former des pilotes pouvant accéder au niveau mondial, Florent Todeschini fera la saison complète. "On commence toujours par la terre car c’est une surface importante dans le mondial et j’ai à cœur, au-delà de la victoire, de convaincre." Toutefois, en deuxième partie de saison, l’équipage Todeschini-Barral devrait participer à deux manches sur asphalte. "Je ne sais pas encore lesquelles mais le Rouergue qui fête ses 50 ans m’attire bien. On verra ça un peu plus tard car pour le moment priorité au championnat terre, souligne le pilote marseillais. Si je viens au Rouergue, cela va faire beaucoup de courses en Aveyron avec les Cardabelles en fin de saison."

Une épreuve dont le cru 2023 lui rappelle de bons souvenirs. "C’est la première victoire de ma carrière au général et en championnat et ça fait vachement plaisir. En plus, quand tu as ouvert le compteur de victoires, tu ne peux plus t’en passer et ça te pousse à aller de l’avant", souligne celui qui se verrait bien ajouter une deuxième victoire à son compteur ce week-end. Résultat dimanche 7 avril en milieu d’après-midi sur le podium d’arrivée à Capdenac !