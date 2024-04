Onet-le-Château. Des ateliers pour faire vivre le "carnaval des différences"

Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre la haine et les discriminations, le thème du Carnaval a été retenu : parce que c’est une fête qui célèbre le retour du soleil, de l’ouverture et de la vie, après un hiver marqué par le repli.

Les deux intervenants : Clémentine Saintoul-Colombres (Parole et écriture) et Ignacio Gonzalez (peinture et arts plastiques) ont voulu en faire une fête artistique et citoyenne qui fédère les diversité culturelles et sociales, pour mieux oser les transformer "ce qu’on aime ou pas chez soi ou chez les autres, on n’est pas obligé de s’aimer, mais on n’est pas obligé de se faire la guerre non plus… Peut-être la paix s’apprend-elle ?".

Un peu comme un rituel collectif pour exprimer ce qui blesse, célébrer ce qui luit, à travers l’expression artistique… et avec elle dans le deuxième atelier l’arbre ou plus précisément ce qu’il en reste, sa souche, ses racines, avec lesquelles (ou grâce) un dialogue peut naitre, comme naissent ou renaissent avec nos jeunes artistes, ces jolies fleurs, comme le symbole de ce qui peut s’exprimer enfin, comme une évidence vers un mieux être ensemble, enrichi de nos différences…