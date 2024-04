Football : Rodez-Quevilly, les clés du match

Le Raf accueille les Normands samedi 6 avril à 19 heures pour le compte de la 31e journée de Ligue 2.

Les Ruthénois vont-ils confirmer leur bonne passe ? Alors qu’ils restent sur sept matches sans défaite en championnat, les hommes de Didier Santini (5es) accueillent Quevilly-Rouen, samedi 6 avril à 19 heures, avec l’envie de conserver leur position de barragiste.

Fort de la deuxième meilleure attaque de Ligue 2, avec 50 buts, Rodez fait figure de favori face à un membre de la zone de relégation (19e). Pour cette rencontre, le Raf devra encore faire sans Lionel Mpasi, Eric Vandenabeele, Joris Chougrani et Lucas Buadès, toujours blessés.

QRM privé de son capitaine

Les joueurs de Quevilly-Rouen affichent quant à eux une dynamique opposée. Les partenaires de Yohan Roche et Sambou Soumano, deux anciens du Raf, n’ont remporté qu’une seule de leurs sept dernières rencontres. Et avec désormais sept points de retard sur le premier relégable, Troyes, ils n’ont plus tellement de temps à perdre dans la course au maintien.

Pour ne rien arranger, Jean-Louis Garcia devra se passer des services de son capitaine Garland Gbelle, qui a rejoint à l’infirmerie Steven Fortes, Alexandre Bonnet ainsi que Kayne Bonnevie, l’habituel gardien remplaçant.

Le groupe de Rodez