Decazeville. Le budget 2024 fait consensus au conseil municipal

Le budget 2024 de Decazeville a été voté sans grande difficulté en conseil municipal, malgré un fort absentéisme.

Ce jeudi soir, c’est un conseil municipal decazevillois parsemé qui s’est réuni pour statuer sur le budget, point d’orgues d’un ordre du jour maigre. "Je trouve qu’il y a beaucoup d’absents, d’autant plus qu’on vote le budget", a fait remarquer en tout début de séance l’élu minoritaire Florence Bocquet, alors que le quorum a tout juste été atteint. Le signe que l’enjeu n’a pas passionné, même si "c’est un devoir des élus d’être là", a rappelé le maire François Marty avant de présenter les comptes de 2023.

Une présentation, aux côtés d’Émeline Régi de la direction générale des finances publiques et conseillère auprès des élus, qui a mis en lumière un solde positif, malgré le déficit de plus de 95 000 € de la cuisine centrale et des frais de fonctionnement en augmentation. Le maire a ensuite détaillé le budget prévu pour 2024, avec des investissements conséquents et un taux de la fiscalité inchangé "depuis que nous sommes là". "En attractivité, cela représente 33 %, avec la rénovation du square Jean-Ségalat et la voirie, les écoles 32 %, avec la fin des travaux de la nouvelle cantine, le sport 9 %, les économies d’énergie 7 % et la sécurisation 4 %", résumait François Marty.

L’opposition approuve le budget avec vigilance

Des investissements soulignés par l’opposition. "Vous avez fait des économies et il n’y a pas de difficulté financière. Il y a un gros excédent en 2023 ce qui vous permet d’investir en 2024. Une ville qui investit est une ville qui gage sur l’avenir. […] On peut dire que les projets avancent et évoluent positivement", s’est réjouie Florence Bocquet, soulignant néanmoins des points de vigilance.

Premier d’entre eux, le monde associatif. Le budget prévoit en effet une baisse de 5 % de leur subvention. "Vous avez un peu de marge. Je pense qu’il faut les encourager. Si on veut attirer des habitants, il faut des activités culturelles et une vie associative riche."

Second point, celui du personnel municipal, qui manifestait encore la semaine dernière pour "la progression sociale et le maintien de l’emploi", notamment après le non-remplacement de certains agents partis à la retraite. "La population baisse donc c’est normal d’avoir des ajustements. Mais il faut conserver un minimum de personnel pour entretenir les bâtiments et les espaces verts. Le personnel était inquiet, à juste titre", a souligné l’élue de la minorité, qui s’est abstenue lors du vote du budget "ville" et a voté contre au nom de Pascal Mazet, absent.

Un sujet "sensible" selon le maire, qui a rappelé le versement aux agents de la commune de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat suite au mouvement de grève et à la négociation qui s’est ensuivie.