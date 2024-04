Les jeunes de l’IME de l’Ouest ont été mis à l’honneur

"Merci et bravo" ! Roland Joffre et Michel Raffi ont accueilli les élèves de l’IME de Cransac et leur professeur en visite à Livinhac-le-Haut. Ils sont venus découvrir leurs belles réalisations installées à l’invitation de la commune et de l’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville Communauté.

Ainsi, les élèves ont constaté que leurs trois boîtes à livres commandées par la commune de Livinhac-le-Haut ont trouvé place dans le village : à Penchot, à Laroque-Bouillac et enfin, une réservée aux enfants, à l’entrée du centre de loisirs. "Elles ont du succès" ! Tous ont cheminé jusqu’au mont Thabor, suivant les pancartes de signalétique de l’œuvre d’art refuge, réalisée aussi par l’IME sur commande de Decazeville Communauté dans le cadre de l’appel à projet Via Podiensis pour l’amélioration et des aménagements sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bénéficiant des fonds européens et de subventions régionales et départementales. Une promenade qui s’est terminée bien sûr par la visite guidée de Vivre seule. Les élus comme l’IME se sont réjouis d’un partenariat à renouveler.