Luc-la-Primaube. Un monde fou a pris d’assaut le village de Luc

Il y avait des couleurs, des sons, des rires, de la joie, de l’ambiance et des rêves à la fête de carnaval qui cette année a pris la forme d’une grande parade pour le plaisir des plus petits aux plus grands dans le village de Luc. En effet, la MJC de Luc-la-Primaube organisait samedi dernier une grande parade du carnaval en partenariat avec le relais petite enfance "La Galipette", les APE et APEL de la commune. Les enfants accompagnés de leurs parents et grands-parents, aux costumes bariolés et déjantés, ont envahi et déambulé dans les rues de Luc avec Mme Carnaval confectionnée par les enfants lors des mercredis récréatifs, la batucada "Tamos Juntos" avec des percussions brésiliennes, avant de rejoindre l’espace animation de Luc où les carnavaliers ont poursuivi la fête, clôturée par un bal costumé. Un grand bravo à toute l’équipe de la MJC pour l’organisation sans faille de cette fête réussie où les participants de tous âges se sont bien amusés.