Agriculture : l’avenir "encourageant" de la coopérative laitière Sodiaal en Aveyron après "quelques années de turbulences"

Passé le temps des turbulences inflationnistes liées au Covid et à la conjoncture internationale, l’heure est à la reprise pour la coopérative laitière Sodiaal, qui fédère 400 exploitations dans l’Aveyron et plus de 9 000 à travers la France.

Yoplait, Candia, Entremont, Régilait, Monts et terroirs ou encore les Éleveurs du Sud-Ouest… Présidée par l’Aveyronnais Damien Lacombe, la coopérative Sodiaal possède une vingtaine de marques de transformateurs laitiers, présentes dans plus de 90 % des foyers français selon une récente étude. Ce vendredi 5 avril à Noyès (Camboulazet), une centaine des quelque 400 adhérents aveyronnais de la coopérative étaient réunis autour de leur président Damien Lacombe, par ailleurs producteur de lait et installé dans ce petit hameau du Ségala qui servait à nouveau de cadre à l’assemblée générale annuelle. "En 2023, 135 millions de litres de lait de vache ont été collectés (dont 35 millions en bio) dans 400 exploitations de l’Aveyron ainsi que 28 millions de litres de lait de brebis et 5 millions de chèvre", a retracé son collègue Sébastien Durand, président de la section Lozère-Aveyron-Aude-Tarn. Ce dernier note cependant "quelques années de turbulences dans la filière bio", malgré les "gros efforts" de Sodiaal en cette direction. "Il y a cependant une dynamique autour du bio et la consommation semble aujourd’hui se stabiliser, nous sommes confiants pour l’avenir de la filière", poursuit Sébastien Durand. En 2023, une centaine de nouveaux producteurs aveyronnais ont rejoint la coopérative, portant leur nombre à 16 055 au niveau national. Un signe "encourageant" pour l’avenir de la coopérative, au même titre que son résultat en 2023, à hauteur de 81 M€, dont 61 M€ qui seront reversés aux éleveurs. L’installation, "enjeu majeur de demain" Une conjoncture porteuse, qui permettra à Sodiaal de poursuivre le travail d’investissement dans l’outil industriel, une démarche entreprise en 2017 et qui "porte ses fruits aujourd’hui" selon le président Lacombe. Autre chantier d’envergure, qui préoccupe l’ensemble des productions agricoles : "Inciter les jeunes à s’installer en production laitière. C’est l’enjeu majeur de demain", prolonge Sébastien Durand, alors que, dans les 10 prochaines années, un éleveur laitier sur deux partira à la retraite. Le président de la section Lozère-Aveyron-Aude-Tarn entend par ailleurs " continuer à travailler sur l’organisation du travail " et la " modernisation des exploitations " dans les années qui viennent. Le jeune président tient à mettre en avant le rôle de facilitateur de Sodiaal, notamment en termes de main-d’œuvre : aide à l’embauche d’apprentis, de salariés, recherche de remplaçants, et même d’associés… Dans ce cadre, la coopérative lancera cet été une application permettant aux agriculteurs de faire part de leurs besoins, géolocalisation à l’appui, à destination des lycées et autres organismes de formation agricole, à même de fournir de la main-d’œuvre. Une démarche vertueuse autour des émissions de CO2 Une présence sur tous les fronts qui permettra à Sodiaal, 3e chiffre d’affaires français dans le secteur de la transformation laitière, d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité que les années passées. La question environnementale reste au cœur des préoccupations du président Lacombe, "notamment le réchauffement climatique", précise-t-il. "On sait que l’élevage a un impact fort. C’est un sujet sur lequel il nous faut travailler", explique-t-il. Un travail déjà engagé avec pour objectif final une baisse de 30 % du volume d’émissions de carbone dans les quelque 9 007 exploitations adhérentes. Près de 75 % de ces exploitations ont, aux dires des responsables, déjà effectué un bilan carbone. Enfin, et pour réhabiliter un petit-déjeuner (et, par ricochet, les produits laitiers) de plus en plus boudé par les Français, plusieurs des marques de Sodiaal viennent de lancer de nouveaux produits innovants, à même de renouer le lien avec les jeunes générations. Il s’agit d’un yaourt en brique, avec un emballage 50 % moins générateur de déchets, et une boisson lactée saveur cappuccino. Des produits "répondant avec justesse aux nouvelles tendances de consommation", affirme Damien Lacombe, qui abandonnera au mois de juin la présidence de la coopérative après 10 années de présence. En chiffres 16 055 adhérents au national dans 9 007 exploitations de 72 départements. Près de 400 fermes adhèrent, dans l’Aveyron, à la coopérative. 5,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 contre 4,6 milliards en 2021. 61 sites (laiteries, beurreries, fromageries et autres sites de transformation et de gestion) à travers la France 945 jeunes agriculteurs installés depuis 2019 en France sous l’égide de Sodiaal. 294 millions de litres de lait collecté sous labels AOP ou IGP, soit 7 % du volume total. 200 millions d’euros, le surcoût exceptionnel généré par l’inflation et la hausse du prix de l’énergie en 2022. 16e plus grande entreprise du secteur de la transformation laitière au niveau mondial, 3e chiffre d’affaires français du secteur derrière les sociétés Danone et Lactalis. .