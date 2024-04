Football : "On a raté quelque chose", les réactions après le match nul dingue entre Rodez et Quevilly

Samedi 6 avril, Rodez et Quevilly ont réalisé le nul 3-3, après un nouveau match à rebondissements.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il y a eu de très bonnes choses, d’autres très moyennes, avec un gros manque de rigueur par moments. Il y a des moments où il faut savoir dégager, être plus mature, ne pas vraiment subir, rester à onze. Il faut apprendre à garder cette rigueur, nos principes. On n’a pas baissé de grand-chose, mais le haut niveau ne le permet pas. On prend un but peu de temps après notre quatrième qui a été refusé, on s’est déconcentré. Sur le but qu’on prend avant le mi-temps, il aurait fallu sortir le ballon plus tôt. Ce sont des petites erreurs bêtes de jeunesse. Il faut être plus rigoureux. On a raté quelque chose, mais il faut aussi rendre hommage à Quevilly pour s’être battu jusqu’au bout.

Jean-Louis Garcia, entraîneur de Quevilly

Je veux retenir qu’on ne lâche pas. Aujourd’hui, tous nos plans au bout d’un quart d’heure, avec deux buts encaissés. Il a fallu se mobiliser. Et on a réduit le score avant la mi-temps de manière assez logique, parce que les dix dernières minutes étaient à notre avantage. Et puis, rebelote, un coup dur. Dans notre situation, il fallait être costaud pour ne pas lâcher. On a été à la limite parfois, mais sur l’ensemble du match, le nul me paraît logique.

Kévin Boma, défenseur de Rodez