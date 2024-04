Pass rail : public concerné, période, destination, prix... ce qu'il faut savoir sur ce nouveau titre de transport

Cet été, le Pass rail sera accessible sur les réseaux TER et Intercités, sauf d’Ile-de-France pour 49 € aux moins de 27 ans. Voici ce que l’on sait sur ce titre de transport valable durant les mois de juillet et août.

Les régions et l’État se sont finalement mis d’accord pour expérimenter durant l’été un pass rail. Il permettra aux jeunes de voyager en France de façon illimitée, pour un forfait de 49 € par mois, a indiqué mercredi 3 avril Patrice Vergriete, ministre délégué aux Transports.

Le travail de Carole Delga salué

L’accord a été trouvé dans la soirée de ce mercredi, entre le gouvernement et les collectivités, alors que le projet semblait sur le point d’être abandonné. Le ministre a d’ailleurs remercié Carole Delga, présidente de l’Occitanie et de Régions de France, qui a contribué à emporter l’accord final de la Normandie, des Hauts-de-France et d’Aubergne-Rhône-Alpes, réticentes.

Qui pourra bénéficier du Pass rail ?

Les moins de 27 ans pourront voyager sans limite de kilométrage ou de destination, en France, à bord des TER et des trains Intercités à l’exception de l’Ile-de-France, région dans laquelle il faudra un ticket de RER pour circuler. Sont aussi exclus les trains Ouigo et TGV.

Un Pass rail pour quelle période ?

Cette expérimentation n’est qu’un premier pas : elle ne concerne que les mois de juillet et août 2024. Le gouvernement souhaite ensuite la développer en 2025 en comprenant également la région Île-de-France.

Un Pass rail à quel prix ?

Ce Pass rail, valable pour deux mois, sera commercialisé au prix de 49 €. Il s’agit "en quelque sorte d’une tarification sociale pour les jeunes, pour leur permettre de découvrir l’ensemble des régions de notre beau pays", expliquait Patrice Vergriete, le 6 mars dernier au Sénat.

Quand sera-t-il possible de se procurer le Pass rail ?

Le sésame sera mis en vente à partir du samedi 15 juin 2024 sur l’application SNCF Connect. Également doit être mis en ligne prochainement un site gouvernemental d’informations.

Quels sont les trains concernés par ce Pass rail ?

La SNCF estime qu’il devrait séduire 700 000 jeunes, quelque 10 % des 17-27 ans, en mesure de traverser le pays avec les Intercités (sept lignes et huit trains de nuit), puis de se déplacer localement en TER, sur les réseaux régionaux.

Du côté des Intercités, les liaisons existantes sont :