Promotions, "golden tickets", régions concernées... quels sont ces "TER Days", lancés ce lundi par la SNCF ?

À compter de ce lundi 18 mars 2024, la SNCF lance ses "TER Days". Comment va se dérouler cette opération ?

Ça y est : la SNCF bascule en mode "TER Days", dès ce lundi 18 mars 2024 et jusqu'au dimanche 24. De quoi s'agit-il ?

"7 jours de promos et de fêtes"

C'est une ambiance de casino qui règne sur le site de la SNCF. "TER Days du 18 au 24 mars, 7 jours de promos et de fêtes", est-il écrit. Prix réduits, ventes flash, jeux concours : les voyageurs sont servis, et peuvent aussi, dès ce lundi, tenter leur chance pour rafler l'un des huit "Golden Tickets" mis en jeu. Les gagnants pourront voyager pendant 1 an dans les TER des régions concernées !

10 régions partenaires

En effet, l'opération se déroule dans dix territoires de France. Voici les régions partenaires :

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Grand-Est

Pays de la Loire

Normandie

Hauts-de-France

Bretagne

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne-Franche-Comté

Centre-Val de Loire

Plusieurs bons plans

Comme le révèlent nos confrères du Parisien, les offres seront différentes seront les régions. Si toutes vont proposer des réductions sur les cartes d'abonnement, des billets à 1 euro seront vendus en Normandie quand, en Bretagne, 30 000 tickets seront mis en vente entre 3 et 7 euros. Du côté du Pays de la Loire, des ventes flash à 5 euros animeront également la semaine.

Ces fameux "golden tickets" seront à gagner à l'occasion d'un concours qui sera suivi d'un tirage au sort.

"Mieux connaître l'offre TER"

De son côté, la SNCF indique que cette opération s'inscrit dans "une démarche responsable", s'adressant notamment aux usagers ponctuels, qui utilisent la voiture, "de mieux connaître l'offre TER et de repenser leurs habitudes de transport". Pour participer, il suffit de se rendre sur la section des régions concernées, directement depuis le site ter.sncf.com/.