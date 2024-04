Espalion. Un titre régional pour les féminines !

Deux équipes féminines se sont hissées sur le podium au championnat régional, à Albi, dimanche dernier.

L’équipe I (Georgiana, Virginie et Rahma) monte sur la plus haute marche avec un titre de championne de Régionale 1 après des succès face à Carmaux, Gigean, Uchaud, Blagnac et Ping Saint-Paulais.

L’équipe II (Laurette et Sophie) en entente avec Ping Pong capdenacois (Cendrine) se classe 3e en Régionale III après bien des malheurs, Cendrine blessée à la cheville devant abandonner ses coéquipières après le 2e match.

Après les féminines, c’est Damien Tanguy, minime 2e année qui s’est illustré au tournoi "Gérard-Durand" de Marcillac-Vallon où il a fini troisième dans la catégorie Open et premier au classement jeunes !