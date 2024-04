Espalion. Deux après-midis pour décorer son œuf de Pâques !

Pour les vacances de Pâques, des ateliers créatifs seront organisés au château de Calmont d’Olt, et deux après-midis "Décore ton œuf" les mercredis 10 et 17 avril. Les enfants pourront montrer leur talent d’artiste, profiter des visites et animations proposées par l’équipe de guides en costume médiéval : jeux en bois, nouveau parcours du chevalier, costumes en prêt. 14 heures-15 h 15 : atelier "Décore ton œuf" ; 15 h 30 : tirs de la pierrière et du trébuchet ; 16 h 15 : démonstration d’archerie médiévale, jeux de société médiévaux et stand de tir à l’arbalète (enfants) en libre-service. Prix : 6 € à partir de 5 ans. Site internet : www.chateaucalmont.org/

Email : info@chateaucalmont.org Tél. : 07 75 75 09 71. Facebook : château de Calmont d’Olt.