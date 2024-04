Onet-le-Château. Le document cadre du contrat de ville approuvé en conseil municipal

Point phare de ce conseilmunicipal réduit, par son importance et les contraintes de calendrier, le document cadre du contrat de ville "engagements quartiers 2030" a été adopté à l’unanimité.

Mais en préambule, le maire Jean-Philippe Kéroslian a fait observer une minute de silence, en hommage à Cédric Coutouly, récemment victime d’une agression mortelle sur le parking de Super U.

Concernant le Contrat de ville

Dominique Bec a rappelé que l’objectif de la politique de la Ville vise à réduire leurs écarts de développement, à restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants dans les quartiers défavorisés. Le précédent contrat de ville, qui concernait le quartier des Quatre-Saisons, a pris fin le 31 décembre. Depuis, l’État a en redéfini la géographie et les axes prioritaires d’intervention : l’emploi, les transitions, l’émancipation et la sécurité. Désormais, Rodez Agglomération compte trois quartiers prioritaires : les Quatre-Saisons qui inclut désormais l’immeuble des Marguerites et le cœur du quartier des Costes-Rouges pour Onet, ainsi qu’une partie de Saint-Éloi et Camonil, pour Rodez.

Ces contrats de ville dits de "nouvelle génération" ont été rebaptisés "engagements quartiers 2030" et auront notamment pour objectifs de :

- Simplifier et accélérer l’action publique pour produire des résultats tangibles et mesurables pour les habitants.

- Assurer des réponses de qualité aux attentes des habitants, parmi lesquelles la sécurité, l’écologie et l’accès à tous les services publics, que ce soit l’offre éducative, périscolaire et extrascolaire, sportive, culturelle ou sociale.

- Maximiser la mobilisation des acteurs publics et privés tout en rendant plus lisible le rôle de l’État, par une communication uniformisée avec le logo Quartiers 2030.

À ce titre, le projet de document cadre rédigé en collaboration entre Rodez Agglomération, les villes d’Onet-le-Château et Rodez, et l’État s’articule autour de quatre grandes orientations : vivre ensemble et tranquillité publique, émancipation et parcours de vie, emploi et formation, environnement et qualité de vie. À ces quatre orientations partagées, vont correspondre des objectifs stratégiques qui se déclineront en objectifs opérationnels et c’est de ce cadre commun que découlera ensuite le plan d’actions pour chaque quartier bénéficiaire.

Celui-ci, coordonné par ses signataires, sera assuré conjointement par Rodez Agglomération et l’État.

Les autres dossiers

Au cours de cette réunion, le conseil a également adopté trois autres délibérations, portant sur des cessions de parcelles foncières. La première, chemin des Maurons, qui permettra à la Ville de poursuivre son investissement à portée environnementale par la plantation de végétaux et d’un arboretum à visée pédagogique. Le deuxième au niveau du boulevard des Capucines, pour permettre la construction de l’Ehpad nouvelle génération. Et enfin, une cession rue des épinettes à un promoteur, pour un bâtiment à usage collectif. Ces trois points ont également été adoptés à l’unanimité. Le prochain conseil municipal se déroulera jeudi 2 mai, à 19 heures, à la MDA.