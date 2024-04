Aéroport de Rodez-Aveyron : en vingt ans, un million de passagers sur les vols internationaux a été enregistré

L’année 2023 a marqué le 20e anniversaire de la collaboration entre l’aéroport de Rodez-Aveyron et la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair. L’occasion d’évoquer l’impact économique de cette implantation en Aveyron mais également celui de la ligne entre Rodez et Paris.

En 2003, le premier avion de la compagnie Ryanair se posait sur le tarmac de l’aéroport Rodez-Aveyron. Pour assurer la première laison entre le Piton et Londres stansted. Deux décennies plus tard, la ligne est toujours desservie par la compagnie irlandaise à bas coûts. Dès 2008, Dublin n'est plus qu'à quelques heures de vol de l’Aveyron. Enfin, depuis 2013, il est possible de s’envoler à vers Bruxelles-Charleroi. Des négociations ont d’ailleurs été menées sur cette ligne afin de la maintenir durant l’hiver.

Les premiers vols estivaux ont repris depuis le 31 mars

Aussi, sur ces vingt dernières années, Rodez a été relié avec Porto (Portugal) et Manchester (Angleterre). Un million de passagers ont ainsi emprunté les appareils de Ryanair depuis le tarmac aveyronnais. Et depuis le dimanche 31 mars, la compagnie a repris ses rotations estivales vers Bruxelles. Celles vers Londres et Dublin interviendront un peu plus tard (lire ci-contre, NDLR). En dehors des vols internationaux, le tarmac de Rodez-Aveyron accueille également les vols quotidiens (sauf le samedi) proposés par la compagnie Amélia à destination de Paris Orly, qui opère depuis janvier 2020 en remplacement de la compagnie Eastern Airways. Par ailleurs, afin de mesurer avec précision les retombées économiques sur le territoire aveyronnais, le Département avait commandé une étude détaillant les dépenses (hébergement, nourriture, cadeaux, etc.) réalisées par les passagers des lignes à bas coûts (*). Un impact estimé à 4,23 M€ en 2022. Par exemple, d’après les données remontées par l’aéroport, un touriste irlandais, en provenance de Dublin, passe en moyenne neuf jours en Aveyron et dépense 1 035 € lors de son séjour (location d’un véhicule exclue.)

Hausse du taux de remplissage

Mais ces dernières années, plus globalement, marquent une véritable reprise du trafic aérien, après un tournant en 2020, qui s’explique forcément par l’impact de la crise sanitaire, qui avait mis un coup de frein au trafic aérien en Aveyron, comme partout ailleurs (- 80 %). Depuis, il a repris des couleurs. Fin avril 2023, le total des passagers était en hausse de près de 10 % du fait d’une meilleure fréquentation de la ligne vers la capitale et de plus de vols en direction de la Belgique. L’étude issue de l’assemblée générale de la Saeml (Société anonyme d’économie mixte locale) Air 12 permet également d’évaluer le taux de remplissage de la ligne Rodez-Paris, en 2022, qui était de 62,95 % contre 55,90 % en 2021.

Toujours en 2022, 1 119 vols ont été programmés (contre 775 en 2021). 1 110 ont décollé et 1 017 sont partis à l’heure (dans le quart d’heure). Neuf ont été annulés, dont cinq à cause de la compagnie. Toutefois, si la fréquentation des différentes lignes au départ de Rodez semble se maintenir à la hausse, plusieurs incertitudes, liées au contexte économique, énergétique (des augmentations plus fortes encore sont attendus pour l’exercice 2024-2025) et géopolitique, planent toujours sur l’aéroport. Le syndicat mixte, gestionnaire de l’infrastructure, est financé à 70 % par le Département, le reste est partagé entre le Rodez Agglomération, la CCI et la Région, membre du syndicat mixte depuis 2020. Pour rappel, Arnaud Viala, lors de la présentation du dernier budget primitif, rappelait que l’investissement fait par le Département était " très onéreux pour la collectivité ".

(*) En 2022, Air 12 a relancé des enquêtes auprès des usagers fréquentant les lignes Ryanair (Bruxelles, Londres et Dublin) afin d’évaluer les retours économiques et touristiques pour l’Aveyron. 876 enquêtes ont été traitées, soit 5,03 % des passagers arrivés en Aveyron.