Marcillac-Vallon. Les écoliers de Jean-Auzel boulèguent la cambe

Pour le dernier jour de classe avant les vacances de printemps, 72 élèves du CP au CM2 de l’école publique Jean-Auzel se sont rendus à Moyrazès pour participer à un grand "balèti" qui a réuni plus de 300 enfants dans le cadre de la Prima Occitana organisée par l’IEO 12. Ce bal trad a marqué l’aboutissement d’un itinéraire d’éducation artistique et culturelle autour des danses traditionnelles intitulé "Bolèga la camba" ("bouge la jambe" en occitan) proposé par le département de l’Aveyron et animé par le groupe tarnais de la Talvera. Cet itinéraire occitan était un projet commun à toutes les classes unilingues et bilingues de l’école élémentaire. Chacune de ces classes a d’abord participé à trois ateliers au cours desquels Céline et Toumatou ont présenté des instruments traditionnels tels que l’accordéon diatonique et la cabrette, mais aussi les esquilous et d’autres instruments fabriqués avec des coquilles Saint-Jacques ou une vieille casserole. Chaque classe a appris trois ou quatre danses, dont deux communes à tout le monde, et quelques paroles en occitan des chansons qui les accompagnnet. Les enfants ont pu enfin partager ces danses avec d’autres écoles en terminant par une grande farandole au son de la craba, une cornemuse impressionnante fabriquée avec la peau d’une chèvre entière. Ce beau projet a pu avoir lieu grâce au financement de l’APE de l’école.