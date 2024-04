La Loubière. Les joueurs de tennis équipés

Les dirigeants du club de tennis de l’Entente Lioujas-Gages ont rassemblé leurs partenaires et amis à l’occasion de la distribution d’équipements vestimentaires. Les représentants du Crédit Agricole, Michel Combes, du fournisseur Techniciens des Sports Collectifs Vincent Labourdenne et Christine de l’entreprise Stratagem ont successivement justifié de leur soutien fondé sur la représentativité, la réussite et le bel esprit sportif de ce club intercommunal qui dénombre plus de 70 adhérents. Lily amie et prochaine hôte des membres du club pour une soirée conviviale et festive, a également soutenu cette distribution, confirmant ainsi son souhait permanent d’animation de la vie locale. Le président David Marragou a remercié la mairie pour la rénovation du court extérieur qui ne suffit pas, même en complément du court du gymnase et des équipements de Gages, pour satisfaire tous les besoins lors des compétitions. Il est donc espéré que l’essor du club du Comtal ne sera pas ainsi contrarié.