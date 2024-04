Espalion. L’Open International "Le Pongistic Events" samedi et dimanche !

La 3e édition de l’Open International d’Espalion ! "Le Pongistic Events" se déroulera au gymnase intercommunal samedi 13 et dimanche 14 avril. Cette compétition par équipes et individuelles mixtes est réservée aux garçons et filles de 9 à 13 ans (poussins, benjamins et minimes). L’occasion de voir à l’œuvre les jeunes espoirs français et notamment ceux de la Ligue Occitanie de

Tennis de Table avec les benjamins "Champion de France des Régions 2024" et les minimes garçons médaillés de bronze à ces mêmes championnats. Espalion Aveyron TT sera représenté dans la sélection aveyronnaise par le benjamine Lola Cornez et le minime Damien Tanguy en minime.