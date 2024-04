Rodez : la ligne Soir du réseau Agglobus impactée par des travaux, voici ce que cela va changer

Attention si vous désirez prendre la ligne Soir du réseau Agglobus de Rodez : elle sera impactée par des travaux, durant cette deuxième semaine d’avril 2024.

Si vous avez l’habitude d’emprunter la ligne Soir proposée par le réseau Agglobus de Rodez, prenez garde : celle-ci sera impactée par des travaux. Qu’est-ce que cela va changer ?

Travaux sur l’avenue de l’Europe

Comme l’indique le réseau Agglobus sur son site internet, des travaux de nuit vont avoir lieu sur l’avenue de l’Europe, du mardi 9 au vendredi 12 avril 2024. Conséquence : "la ligne Soir ne desservira pas Bourran".

Cinq arrêts non desservis

Du coup, cinq arrêts ne seront pas desservis durant ces quatre soirs : L’Hôpital, Le Mail, Bourran, J. Monnet, et Centre Universitaire.

Quels seront les circuits effectués ?

La ligne Soir, qui effectue le tracé entre l’Hôpital et Les Capucines, sera donc amputée de cinq arrêts. Elle ne circulera qu’entre Les Capucines et le Lycée Foch (et inversement), qui sera donc le terminus provisoire pendant cette deuxième semaine d’avril.