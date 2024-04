Druelle Balsac. Le Pas prépare sa "passejade"

C’est à une date un peu inhabituelle que l’APC invite à participer à sa traditionnelle "passejade" au Pas. Ce sera donc dimanche 14 avril, dès 8 heures du matin (inscriptions à partir de 7 h 30), devant la salle des fêtes en départ libre que vous pourrez pédaler où marcher dans les bois sous l’Hospitalet pour rejoindre le prieuré du Sauvage, lieu du premier ravitaillement en parcourant 9 ou 16 km. Pour les vététistes, 4 parcours seront proposés vers Balsac. Le plus court fera 18 km. Les amateurs de plus longues distances auront le choix entre 35, 48 ou 56 km en descendant vers Bruéjouls avec remontée sur Cassagnes-Comtaux, le Buenne puis retour dans la vallée de l’Aveyron avec deux autres ravitaillements. De quoi satisfaire tous les promeneurs, sportifs et amateurs de beaux chemins et paysages. Une dernière collation bien méritée vous attendra à l’arrivée.