Onet-le-Château. Un atelier de vitrophanie en l’honneur du "Petit Prince"

Dans le cadre du mois du Petit Prince, une initiation à la vitrophanie a permis aux jeunes de réaliser un magnifique décor dédié.

Avec la plasticienne Fanette Chavent, les enfants ont découvert ce samedi, l’art de la vitrophanie qui leur a permis de réaliser des décors inspirés du Petit Prince. Durant 3 heures, les groupes ont d’abord, choisi un croquis ou un dessin qui leur plaisait par rapport à l’histoire du Petit Prince et l’ont finalisé en réfléchissant aux couleurs qu’il faudra harmoniser "toutes les nuances n’existent pas en adhésif, mais par contre, elles sont vives et résistent aux intempéries, donc peuvent être utilisées en extérieur comme en intérieur" explique Fanette. La réalisation du patron en format définitif est l’étape suivante, puis il est découpé en fonction des couleurs et reporté sur les films qui sont alors découpés à leur tour et collés…

Un atelier qui a captivé les enfants, il était pourtant un peu long, mais leur motivation était telle, qu’ils ne sont même pas accordés une pause !

Et au bout du compte, cela fait une magnifique décoration sur la baie vitrée de la médiathèque, un véritable travail d’artistes, dont le Petit Prince et Antoine-de-Saint-Exupéry doivent être très très fiers, bravo les jeunes !

Rappel. Ce soir a lieu la soirée dédiée à la lecture de passages du Petit Prince en différentes langues et en dialogue musical, pour un moment inoubliable dans l’univers du Petit Prince…