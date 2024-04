Entraygues-sur-Truyère. Rodolphe Girardi a enchanté les enfants

La bibliothèque municipale d’Entraygues a offert aux enfants des écoles et de la crèche un spectacle de marionnettes.

Vendredi, dernier jour d’école avant les vacances de printemps, à l’invitation de la bibliothèque, Rodolphe Giraldi a enchanté les enfants à la salle multiculturelle.

D’abord avec son orgue de barbarie puis avec ses marionnettes, le musicien comédien a conté une histoire d’amitié entre l’ours Timothée et Cannelle, une petite fille sauvage dans les montagnes des Pyrénées.

Un spectacle tendre et émouvant dans un décor simple et délicat, une ode à la nature et au respect de l’environnement.

Merci aux bénévoles de la bibliothèque municipale pour ce moment culturel offert aux enfants.