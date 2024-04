Onet-le-Château. Une journée hors du temps pour parler de discrimination

Le temps s’est arrêté, jeudi dernier, au lycée La Roque. Aucun cours n’a été assuré pour permettre à tous les étudiants, mais également à l’équipe de participer à une journée sur la discrimination.

Un moment qui se voulait privilégié pour aborder avec eux, dans de multiples ateliers et avec de nombreux intervenants, des situations discriminantes et ainsi lutter contre l’isolement et le harcèlement. C’est ainsi par exemple qu’avec l’Ufolep : ils ont travaillé la cohésion, la coopération, le respect de soi et des autres par rapport à ses différences (physique, origine, éducation, handicap…) et enfin le fair-play (au lieu de marquer des points, tous applaudissent !), avec la MJC de Rodez, plusieurs jeux de société sur la discrimination, ont invité les participants à réfléchir sur les préjugés via le jeu et à s’ouvrir l’esprit sur les différentes formes que peuvent prendre les discriminations ou encore avec la compagnie Incyclie en se donnant le droit de réfléchir autour du sexisme et de l’homophobie grâce au théâtre d’improvisation, avec des situations discriminantes qu’ils ont pu vivre et qu’ils ont pu mettre en mots et en gestuelle, dans le respect des autres et sans jugement…

C’est ainsi que durant toute cette journée organisée conjointement par la vie scolaire et l’infirmière, une vingtaine d’intervenants, dont la police, la gendarmerie, une journaliste, des avocats, l’hôpital, des associations et des indépendants ont participé à cette action de sensibilisation riche d’échanges et de partages, qui a permis aux jeunes de s’exprimer, d’être écouté sans être jugé, de comprendre certaines interrogations sur des préjugés et des discriminations dont le fondement n’est lié qu’à la méconnaissance…

Une réflexion autant individuelle que collective qui a, de plus, renforcé les liens au niveau des différentes classes, dans une journée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur, malgré l’importance du sujet.

Et de l’avis des jeunes, comme des intervenants et des organisateurs, une expérience à renouveler régulièrement…