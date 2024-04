Onet-le-Château. Les enfants de l’école Saint-Viateur ont fêté la Saint-Patrick’s day

Vendredi, l’école Saint-Viateur a fêté la Saint-Patrick’s Day, fête anglophone qui célèbre saint Patrick, le patron de l’Irlande (avec un petit décalage dû à la préparation de leur spectacle). À cette occasion et dans le cadre de son projet Anglais, l’équipe enseignante a organisé des ateliers tournants tout au long de la journée, mélangeant les élèves de la PS au CM2, comme ce fut le cas pour Thanksgiving. Chants, danse, jeux, bricolages, bingo, cuisine… ont permis aux enfants de s’approprier l’histoire, le vocabulaire et les traditions de cette fête, pour laquelle il est de coutume de porter des habits ou accessoires verts, coutume respectée par les enfants de l’école ! Quelques élèves de la classe européenne de troisième du collège se sont joints aux enfants sur certains ateliers en anglais avec les enseignantes et ont maquillé les élèves qui le souhaitaient. Pour finir de la plus belle des façons, tous ont partagé au goûter, les gâteaux préparés lors des ateliers-cuisine du matin, tandis qu’Adams Williams, leur intervenant gallois, animait en chansons et musique, ce temps de partage convivial et linguistique !