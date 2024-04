Sénergues. Quilles au maillet : la saison connaîtra son épilogue dimanche

La saison départementale de quilles au maillet va connaître son épilogue, dimanche 14 avril, du côté de Sainte-Geneviève. Avant cette journée quatre triplettes peuvent encore prétendre au podium. Parmi celles-ci les triplettes Vigouroux et Géraud qui, avant cette dernière journée, occupent les deux premières places, avec un avantage marqué pour la première citée grâce à un meilleur maillet average.

Elles restent cependant sous la menace des triplettes Marie du Maillet Ruthénois et Brossy de Sébazac qui peuvent encore les rejoindre mathématiquement. Les trois dernières confrontations pour ces quatre triplettes seront donc cruciales pour cette saison qui avait vu s’engager quarante triplettes sur la ligne de départ.

La triplette Molénat quant à elle va essayer de rester dans le top dix du classement puisqu’elle occupe avant cette dernière journée la huitième place. La triplette Carles, actuellement douzième, tentera, elle aussi, de finir la saison en conservant cette honorable place dans un championnat qui aura tenu toutes ses promesses et permis aux pratiquants, de plus en plus nombreux, de ce sport de se côtoyer dans un excellent état d’esprit tout au long des dix manches.